চুয়াডাঙ্গা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৩২ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় সার নেওয়াকে কেন্দ্র করে রনি (৩০) নামে এক যুবককে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার ব্রিজ মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

রনি উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া গ্রামের ফকিরপাড়ার মহিউদ্দিন বিন্নার ছেলে।

আহত রনি জানান, সকালে সরকারি সার বিক্রয়কেন্দ্রে সার নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় রাসেল তার সামনে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি তাকে পেছনে যাওয়ার কথা বলেন। এসময় তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে রাসেল তার ৬ সহযোগীকে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে রনির ওপর হামলা চালায়। এতে রনির শরীরের বিভিন্ন স্থানে গভীর ও ছিন্ন আঘাত লাগে। স্থানীয়রা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহিদ মাহামুদ রবিন বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় এক যুবককে আনা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে এখনো কোনো অভিযোগ আসেনি। পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

