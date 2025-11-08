  2. দেশজুড়ে

জালনোট প্রবেশ ঠেকাতে হিলি সীমান্তে বিজিবির বাড়তি সতর্কতা

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি হিলি (দিনাজপুর)
প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
জালনোট প্রবেশ ঠেকাতে হিলি সীমান্তে বিজিবির বাড়তি সতর্কতা

দিনাজপুরের হিলি সীমান্ত দিয়ে জালনোট প্রবেশ ঠেকাতে বাড়তি সতর্কতা জারি করেছে বিজিবি। শনিবার (৮ নভেম্বর) দুপুরে জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল লতিফুল বারী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, জাল নোটের প্রবেশ ঠেকাতে জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধীনে সীমান্ত এলাকা গুলোতে বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সীমান্তের চেকপোস্টগুলোতে বাড়ানো হয়েছে বিজিবি সদস্য সেই সঙ্গে জোরদার করা হয়েছে টহল। গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিজিবি সবসময় সীমান্তে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু তালেব জানান, সীমান্ত দিয়ে আসা পাসপোর্টধারী যাত্রীদের সতর্কতার সঙ্গে তল্লাশি করা হচ্ছে। যাতে ভারত থেকে বাংলাদেশি কোনো টাকা তারা আনতে না পারে।

মো. মাহাবুর রহমান/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।