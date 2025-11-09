সিংড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গ্রেফতার

সিংড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গ্রেফতার
নাটোরের সিংড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট শেখ মো. ওহিদুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (৯ নভেম্বর) সকালে সিংড়া বাজার এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
স্থানীয়রা জানান, রোববার সকালে ওহিদুর রহমান সিংড়ায় তার নিজ বাসা থেকে বের হয়ে বাজারে কেনাকাটা করতে যান। এসময় তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।
সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিনুজ্জামান বলেন, সকালে ওহিদুর রহমানকে আটক করা হয়। পরে মামলার মাধ্যমে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
