বিজিবির চাকরি পেয়েছেন ভাগনে, ৭ লাখ টাকা চাঁদা দাবি মামার

বিজিবির চাকরি পেয়েছেন ভাগনে, ৭ লাখ টাকা চাঁদা দাবি মামার
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে বিজিবির চাকরি দেওয়ার নামে চাঁদাবাজির অভিযোগে মাসুম রানা (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১০ নভেম্বর) ভোররাতে উপজেলার মনাকষা ইউনিয়নের হাউসনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার মাসুম রানা উপজেলার মনাকষা ইউনিয়নের হাউসনগর গ্রামের মৃত আজিজুর রহমানের ছেলে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত তিন মাস আগে বিজিবির চাকরি হয়েছে মাসুম রানার আপন ভাগনের। চাকরি হাওয়ার পর থেকে মাসুম তার বোনের কাছে ৭ লাখ টাকা দাবি করে আসছেন। তার দাবি, তার ভাগনের চাকরি তিনি কোনো এক দালালের মাধ্যমে করে দিয়েছেন। এজন্য দালালকে এখন ৭ লাখ টাকা দেওয়া লাগবে। প্রতিনিয়ত মাসুম এভাবে টাকা দাবি করতে থাকলে এক পর্যায় মাসুমের বিরুদ্ধে মামলা করেন তার বোন।
শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মো. গোলাম কিবরিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ভাগনের বিজিবির চাকরি হয়েছে শুনে ভাগনের স্বজনদের কাছে চাঁদাদাবি করে আসছিলেন মাসুম রানা। পরে চাঁদাবাজির মামলার তাকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
