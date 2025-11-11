কুষ্টিয়ায় চোর সন্দেহে দুই কিশোরকে রাতভর নির্যাতন, গ্রেফতার ১
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে দোকানে চুরির অভিযোগে দুই কিশোরকে রাতভর নির্যাতন চালানোর ঘটনায় করা মামলায় হাসান আলী নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকালে উপজেলার জগন্নাথপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমারখালি থানার ওসি খন্দকার জিয়াউর রহমান।
এর আগে সোমবার (১০ নভেম্বর) রাত ১২টার পরে দোকান মালিক আবুল কালাম আজাদসহ তিনজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৪ থেকে ৫ জনকে আসামি করে ভুক্তভোগী এক কিশোরের মা মামলাটি করেন।
গ্রেফতার হাসান আলী উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের তারাপুর বাজার এলাকার শাজাহান আলীর ছেলে। তিনি দোকানি আজাদের ভাই।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তারাপুর বাজারে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যবসা রয়েছে একই এলাকার আবুল কালাম আজাদের। সেখানে স্থানীয় কিশোর-তরুণরা অবসর সময়ে ক্যারাম খেলেন। রোববার সন্ধ্যায় আজাদের দাদি মারা যান। সংবাদ পেয়ে তিনি দোকান বন্ধ করে দাদির বাড়িতে যান। রাত ১১টার দিকে দোকানে ফিরে দেখেন পেছনের দরজা খোলা। ড্রয়ার থেকে টাকা-সিগারেটসহ কিছু পণ্য খোয়া গেছে। বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজখবর নেওয়ার পর তিনি একই এলাকার দুই কিশোরকে সন্দেহ করেন।
পরবর্তীকালে রাত ২টার দিকে ফোন করে তাদের ডেকে আনেন আজাদ। দোকানে আটকে রেখে ওই দুজনের ওপর কাঠ ও বাঁশের লাঠি দিয়ে ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়। এক পর্যায়ে দুই কিশোরের কাছ থেকে চুরির স্বীকারোক্তি আদায় করেন তারা।
এই ঘটনার ৪৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সোমবার দুপুরে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেখা যায়, কয়েকজন মিলে এক কিশোরের হাত-মুখ ও গলা চেপে ধরে রেখেছেন। আরেকজন বাঁশের লাঠি দিয়ে মারধর করছে।
এ ঘটনায় সকালে বাজারের পাশের একটি করাতকলে এ নিয়ে সালিশ বসান জগন্নাথপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল করিম বিশ্বাস। সেখানে ব্যবসায়ী আজাদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দুই কিশোরকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করার পর এক কিশোরের মা ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করে দুজনকে বাড়ি নিয়ে আসেন।
মামলার বাদী ভুক্তভোগী এক কিশোরের মা বলেন, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমার ছেলে ও তার বন্ধুকে অমানবিকভাবে নির্যাতন করেছে আজাদ, হাসান, মিজানসহ আরও অনেকে। আমি সঠিক বিচারের আশায় থানায় মামলা করেছি। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চাই।
কুমারখালী থানার ওসি খন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, চোর সন্দেহে দুই কিশোরকে মারধরের ঘটনায় থানায় মামলা করেছেন এক ভুক্তভোগীর মা। ইতিমধ্যে হাসান নামে একজনকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতারের অভিযান চলমান রয়েছে।
