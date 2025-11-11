  2. দেশজুড়ে

দৌলত‌দিয়ায় এক ঢাই মা‌ছ ২৯ হাজারে বি‌ক্রি

প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের দৌলতদিয়ার পদ্মা নদীতে ধরা পড়া ৭ কেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের একটি ঢাই মাছ ২৮ হাজার ৮৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে মাছটি ফরিদপুরের সীমান্তবর্তী ক‌বিরপুর চর এলাকার পদ্মা নদী থেকে জেলে মিলন হালদারের জালে ধরা পড়ে।

এর আগে দুপুরে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও ফ‌রিদপুরের সীমান্তবর্তী ক‌বিরপুর চর এলাকার পদ্মা নদী থেকে জেলে মিলন হালদারের জালে মাছ‌টি ধরা পরে। এরপর সে মাছ‌টি দৌলত‌দিয়া ৫ নম্বর ফে‌রি ঘাটের মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখের কাছে ৩ হাজার টাকা ৫০০ টাকা কে‌জি দরে মোট ২৭ হাজার ৩০০ টাকায় বিক্রি করেন।

এ সময় মাছ‌টি এক নজর দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয়রা।

মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ বলেন, ঢাই খুব সুস্বাদু মাছ। এখন মাঝে মধ্যেই পদ্মা নদীতে ঢাই মাছ ধরা পড়ছে। ঢাই মাছ‌টি কিনে মোবাইলে যো‌গাযোগ করে কেজিতে ২০০ টাকা লাভে মাগুরার এক ব্যবসায়ীর কাছে বি‌ক্রি করেছেন।

