মেহেরপুরে সুইমিংপুল-সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন
মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে সুইমিংপুল ও সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলা পরিষদের আয়োজনে এর উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
এসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, উপজেলা বিআরডিবি অফিসার রকিবুল ইসলাম ও উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, এই সুইমিংপুলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় জনগণ সাঁতারের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবে, যা ভবিষ্যতে ডুবে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
তিনি সম্প্রতি সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে চার শিক্ষার্থীর পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা স্মরণ করে বলেন, এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা রোধে সাঁতার শেখা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি অভিভাবক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও সচেতনতার ভূমিকা পালন করতে হবে।
সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম বলেন, উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে এই সুইমিংপুল নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্কুলকলেজের শিক্ষার্থী, কিশোর-কিশোরী ও সাধারণ মানুষ সাঁতার শেখার সুযোগ পাবে। আমরা নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করবো, যাতে সবাই নিরাপদে জলবিনোদন উপভোগ করতে পারেন।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
নতুন এই সুইমিংপুলটি মেহেরপুরে বিনোদন, সাঁতার প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ জলক্রীড়া শেখার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন অতিথিরা।
আসিফ ইকবাল/এমএন/এমএস