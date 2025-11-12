কিশোরগঞ্জে বাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলো ঘুমন্ত হেলপার
কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা তিশা পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দিনগত রাত ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
বাজিতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম সোহান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয়রা জানান, বাজিতপুর-ঢাকা সড়কের পাশে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দাঁড়িয়ে ছিল তিশা পরিবহনের একটি বাস। হঠাৎ দুর্বৃত্তরা বাসটির পিছনের বাম পাশের জানালা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন ছড়িয়ে পড়লে বাসের সিটে ঘুমিয়ে থাকা হেলপার চিৎকার শুরু করেন।
চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষ ও ডিউটিরত পুলিশ দ্রুত এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফলে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান ওই হেলপার। আগুনে বাসের পিছনের বাম দিকের দ্বিতীয় সিটের ওপরের অংশ আংশিক পুড়ে যায়।
খবর পেয়ে বাজিতপুর থানার ওসি ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনার পর এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
এসকে রাসেল/কেএইচকে/জেআইএম