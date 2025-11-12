স্বাধীনতা বিরোধী আওয়ামী লীগ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে: এটিএম আজহারুল

স্বাধীনতা বিরোধী আওয়ামী লীগ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে: এটিএম আজহারুল
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, ‘আমাদের ৬ নেতাকে শহীদ করা হয়েছিল। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সারাবিশ্বে ১০০ স্কলারের একজন, তাকে পর্যন্ত শহীদ করা হয়েছিল। যারা জামায়াতে ইসলামীকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল তারাই আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারা নিজেরা আজ পালিয়েছেন। আওয়ামী লীগ প্রকৃত স্বাধীনতা বিরোধী। তারা দেশের সম্পদ লুট করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।’
বুধবার (১২ নভেম্বর) সকালে ফেনীর দাগনভূঞা আতাতুর্ক স্কুল মার্কেট প্রাঙ্গণে জামায়াতের দাগনভূঞায় পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘জুলাই সনদে ঐক্যমত্য পোষণ করলে বাস্তবায়নের সমস্যা কোথায়? নির্বাচন পিছিয়ে গেলে ওই দলটাই দায়ী থাকবে। গণভোট এখনই আয়োজন করেন। আমরা নির্বাচন চাই না, এটা যারা বলে তারা মিথ্যা কথা বলে।’
দাগনভূঞা উপজেলা জামায়াতের আমির গাজী সালাহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় জামায়াতের মজলিসে শুরা সদস্য ও ফেনী-২ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঞা, ফেনী জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নান, ফেনী-৩ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ডা. মো. ফখরুদ্দিন মানিক ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য মেজবাহ উদ্দিন সাঈদ উপস্থিত ছিলেন।
দাগনভূঞা পৌর জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ কামরুজ্জামানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমির এস এম নূর নবী দুলাল, জামায়াত নেতা ইঞ্জিনিয়ার ফখরুদ্দিন, আবু সিদ্দিক মানিক ও কামাল হোসেন প্রমুখ।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/আরএইচ/জেআইএম