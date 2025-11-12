  2. দেশজুড়ে

বাইসাইকেলসহ পুকুরে পড়ে প্রাণ গেলো দুই শিশুর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ১০:১৭ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
বাইসাইকেলসহ পুকুরে পড়ে প্রাণ গেলো দুই শিশুর
এআই দিয়ে তৈরি করা প্রতীকী ছবি

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার কুশিউড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো উপজেলার বাংলাবাজার ইউনিয়নের কুশিউড়া গ্রামের আব্দুল কাদিরের ছেলে রাহিম (৭) এবং মহিউদ্দিনের ছেলে মোহাম্মদ (৮)। তারা দুজনই পাশাপাশি বাড়ির বাসিন্দা ও স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিকেল থেকে রাহিম ও মোহাম্মদ বাড়ির পাশে বাইসাইকেল নিয়ে খেলছিল। খেলার একপর্যায়ে তারা বাড়ি থেকে প্রায় ৬০০ ফুট দূরে একটি পুকুরের কাছে যাওয়া মাত্র সাইকেলসহ পুকুরে পড়ে যায়। পরে বাড়ির লোকজন দুই শিশুকে দীর্ঘক্ষণ বাড়ির পাশে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুজি করেন। এসময় স্থানীয় এক ব্যক্তি পুকুরে ওই দুই শিশুকে ভাসতে দেখে চিৎকার দেন। পরে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করেন। তাদের দোয়ারাবাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

দোয়ারাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুল হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

লিপসন আহমেদ/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।