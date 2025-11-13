  2. দেশজুড়ে

গাজীপুর

পেট্রোল বোমা তৈরির সময় ছাত্রলীগ-স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৩ নেতা আটক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:০২ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ-স্বেচ্ছাসেবক লীগের আটক তিন নেতা

গাজীপুরে পেট্রোল বোমা তৈরির সময় সরঞ্জামসহ নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের তিন নেতাকে আটক করা হয়েছে।

বুধবার (১২ নভেম্বর) রাতে গাজীপুর সদর উপজেলার বাঘেরবাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকররা হলেন- নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন সভাপতি ও সদর উপজেলার বানিয়ারচালা গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে মো. নোমান আহম্মেদ (২৪), নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ভাওয়ালগড় ইউনিয়নের দপ্তর সম্পাদক বানিয়ারচালা গ্রামের বাবুল হোসেনের ছেলে আকাশ মাহমুদ (২৫), ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ও একই এলাকার মোতালেব শেখের ছেলে রাসেল আহম্মেদ (৩২)।

এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, গাজীপুর সদর উপজেলার বানিয়ারচালা এলাকায় পেট্রোল বোমা তৈরি করা হচ্ছিল- এমন সংবাদের ভিত্তিতে স্থানীয়রা তাদের ঘেরাও করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত সাড়ে ৯টার দিকে ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা আজিমের মাছের খামারের পাশ থেকে তাদের আটক করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে পেট্রোল বোমা তৈরির সরঞ্জাম, ৩০০ মিলিগ্রাম পেট্রোল ও প্লাস্টিকের সাদা চিকন পাইপ উদ্ধার করা হয়।

গাজীপুরের পুলিশ সুপার চৌধুরী মো. যাবের সাদেক বলেন, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের তিন নেতা যানবাহনে নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে পেট্রোল বোমা তৈরি করছিলেন। পরে খবর পেয়ে থানা পুলিশ তাদের আটক করে।

জয়দেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদ অহমেদ বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

