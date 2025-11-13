মাদারীপুরে ট্রাকে আগুন-পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর

মাদারীপুরে ট্রাকে আগুন-পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর
মাদারীপুরের শিবচরে একটি চিনিবোঝাই ট্রাকে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এসময় পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে অতিরিক্ত পুলিশ।
হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকালে ঝটিকা মিছিল নিয়ে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শিবচরে অবরোধের চেষ্টা করেন নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। গাছের গুঁড়ি ফেললে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এসময় চিনিবোঝাই ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে হাইওয়ে পুলিশ। এসময় পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জহুরুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। পুলিশের টহল অব্যাহত আছে।
মাদারীপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নাঈমুল হাছান বলেন, মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের টহল অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করা হচ্ছে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এফএ/এএসএম