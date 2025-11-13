  2. দেশজুড়ে

এক্সপ্রেসওয়েতে হাতবোমায় ক্ষতিগ্রস্ত পুলিশের গাড়ি, আটক ৩

প্রকাশিত: ১১:৪৮ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
শরীয়তপুরের জাজিরার নাওডোবা এলাকায় দুষ্কৃতকারীদের ছোড়া হাতবোমার আঘাতে পুলিশের একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার ভাঙ্গা-ঢাকা এক্সপ্রেসওয়ের তস্তারকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়, প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ডাকা লকডাউন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার ভোরবেলা জাজিরা উপজেলার ভাঙ্গা-ঢাকা এক্সপ্রেসওয়ের নাওডোবা এলাকায় মিছিল করে দলটির নেতাকর্মীরা। এসময় তারা মহাসড়ক আটকে গাছের গুঁড়ি ফেলে ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষোভ করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে বিক্ষোভকারীরা তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে হামবোমা ছোড়ে। এতে গাড়ির সামনের গ্লাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময় পুলিশ সদস্যরা প্রাণ বাঁচাতে পিছু হটলে একইপথ দিয়ে যাওয়া একটি চিনির ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করে দুষ্কৃতকারীরা।

এতে যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতকারীরা। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। বর্তমানে এ রুটে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

এ বিষয়ে পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম রসূল বলেন, দুষ্কৃতিকারীদের ছোড়া হাতবোমার আঘাতে আমাদের একটি গাড়ির সম্মুখভাগের গ্লাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা পিছু হটলে একটি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করে তারা। এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত সন্দেহভাজন হিসেবে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

