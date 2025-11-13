ফরিদপুরে স্ত্রী হত্যায় স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

ফরিদপুরে স্ত্রী হত্যায় স্বামীর মৃত্যুদণ্ড
ফরিদপুরে স্ত্রীকে হত্যার দায়ে সোহানুর রহমান সোহানকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে ফরিদপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক শামীমা পারভিন এ রায় দেন। একই সঙ্গে তাকে পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।
এ সময় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ছাড়া সবাই আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এ মামলার আট আসামির মধ্যে সাতজনকে খালাস দেন আদালত।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালের ৪ অক্টোবর সোহানুর রহমান সোহানের সঙ্গে আলীপুর খা পাড়া এলাকার রুমানা খানের বড় মেয়ে সাজিয়া আফরিনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে ১০ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করে আসছিলেন। ২০১৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে যৌতুকের টাকার জন্য সাজিয়া আফরিনকে মারধর করে হত্যা করে বারান্দায় ফেলে রেখে দেয়। খবর পেয়ে মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন। পরদিন সাজিয়া আফরিনের মা মামলা করেন।
রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি অ্যাডভোকেট গোলাম রব্বানী ভুঁইয়া রতন বলেন, আদালতের রায়ে আমরা সর্বোচ্চ বিচার পেয়েছি। এ রায়ে আমরা রাষ্ট্রপক্ষ খুশি হয়েছি।
এনকে বি নয়ন/আরএইচ/জেআইএম