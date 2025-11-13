  2. দেশজুড়ে

আ’লীগের চেয়ারম্যানসহ তিনজনকে পুলিশে দিলো বিএনপি নেতাকর্মীরা

প্রকাশিত: ০৩:২৮ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় আওয়ামী লীগে নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান প্রতীক তালুকদারসহ ২ জনকে পুলিশে দিয়েছে বিএনপি নেতাকর্মীরা। ‘লকডাউন’ কর্মসূচিতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে ফেরার পথে তাকে আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরের দিকে ভাঙ্গা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এএফএম রেজা ফয়েজের বাড়ির সামনে থেকে তাদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, সকালে ভাঙ্গা ও নগরকান্দা উপজেলার সীমান্তবর্তী শুয়োদি এলাকা ও জয়বাংলা মোড়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। শুয়োদী এলাকায় নেতৃত্ব দেন আওয়ামী নেতা হান্নান, আর নগরকান্দা অংশে নেতৃত্ব দেন চরদোশোরদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান প্রতীক তালুকদার। তারা সড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন করে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিক্ষোভকারীরা দ্রুত ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।

পরে ইউপি চেয়ারম্যান প্রতীক তালুকদার ও তার দুই সহযোগী ইব্রাহিম ও আকরাম হোসেন মোটরসাইকেলে ঘটনাস্থল ত্যাগ করার সময় ভাঙ্গা উপজেলার সীমান্ত এলাকায় স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের হাতে আটক হন। বিএনপি নেতারা তাদের ভাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি)মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, আটক তিনজনের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নেই। মহাসড়কে যানচলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

