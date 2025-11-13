  2. দেশজুড়ে

মেহেরপুরে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০৯:৪১ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
মেহেরপুরে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ

মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়নপত্র দেওয়া দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে নেতাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গাংনী বাজার থেকে এ মিছিল বের করা হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়।

মিছিলের নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ উদ্দিন। সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলামসহ দলীয় নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন।

মিছিল শেষে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বিএনপি নেতারা বলেন, ১৭ বছর যে নেতা আমাদের আগলে রেখেছে সেই জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন না দিলে আমাদের আন্দোলন বন্ধ হবে না। আগামীতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে। মেহেরপুর জেলার জনপ্রিয় নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তাই দলের ও সাধারণ জনগণের স্বার্থে তাকেই মনোনয়ন দিতে হবে।

