মেঘনায় সিমেন্টসহ ট্রলারডুবি, দুই যুবক নিখোঁজ

মেঘনায় সিমেন্টসহ ট্রলারডুবি, দুই যুবক নিখোঁজ
সোনারগাঁয়ের মেঘনা নদীতে দুই হাজার ব্যাগ সিমেন্টসহ ট্রলার ডুবে দুই যুবক নিখোঁজ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় উপজেলার বৈদ্যোরবাজার ইউনিয়নের সোনাময়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ ব্যক্তিদের নাম রানা ও শুভ। তাদের নাম ছাড়া বিস্তারিত পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
জানা যায়, সোনাময়ী এলাকার আমান সিমেন্ট কারখানা থেকে বরিশাল যাবার জন্য দুই হাজার ব্যাগ সিমেন্ট ভর্তি করে ট্রলারে করে বের হন তারা। যাত্রাপথে মাঝ নদীতে ট্রলার চালক নোঙর করে ঘুমিয়ে পড়েন। পরে তলা ফেটে ট্রলারটি পানিতে তলিয়ে যায়। একপর্যায়ে খবর পেয়ে সোনারগাঁ ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত উদ্ধারের চেষ্টা করার পরও খোঁজ মেলেনি।
বৈদ্যেরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মাহবুবুর রহমান জাগো নিউজকে জানান, সিমেন্ট ভর্তি করে ট্রলারটি মাঝ নদীতে গিয়ে অবস্থানকালে পানিতে তলিয়ে যায়। ওই ট্রলারে থাকা দুই যুবক নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের আজ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সন্ধানে চেষ্টা চললেও খোঁজ মেলেনি। সকালে ফের ডুবুরি দল পানি নামবে।
সোনারগাঁ ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র অফিসার জাহেদুল ইসলাম জানান, আমান সিমেন্ট ফ্যাক্টরির সামনে মেঘনা নদীর মাঝখানে ট্রলারটি দুই যুবকসহ তলিয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, ট্রলারের তলা ফেটে পানি ঢুকে ডুবেছে। দুই ঘণ্টার চেষ্টাও তাদের উদ্ধার সম্ভব হয়নি।
আমান সিমেন্ট কোম্পানির ম্যানেজার নাদিরুজ্জামান জানান, আমাদের কাছ থেকে সিমেন্ট ভর্তি করে চালান নিয়ে তারা চলে যায়। ভোরে তারা বরিশালের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে হঠাৎ সিমেন্টসহ ট্রলারটি ডুবে যায়।
