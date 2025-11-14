কক্সবাজার
দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে মিললো নারীর অর্ধগলিত মরদেহ
কক্সবাজারের উখিয়ায় খাল থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর (২৫) অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার হলদিয়াপালং ইউনিয়নের রুমখাঁ পালং এলাকার তচ্ছাখালী সেতুর পাশের খাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।
উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, সন্ধ্যায় উখিয়ার হলদিয়া পালংয়ের রুমখাঁ পালং এলাকার তচ্ছাখালী ব্রিজের পাশে খালে পরিত্যক্ত একটি বস্তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। বিষয়টি নজরে এলে স্থানীয়রা থানায় খবর দেয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে বস্তাটি উদ্ধার করে দেখা যায় অর্ধগলিত অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর মরদেহ। চেহারা বিকৃত হওয়ায় পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।
ওসি আরও বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার রহস্য উদঘাটনে কাজ করছে পুলিশ।
সায়ীদ আলমগীর/আরএইচ/এমএস