  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জে কৃষককে কুপিয়ে গাভি নিয়ে গেলো ডাকাতরা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:২৮ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জে কৃষককে কুপিয়ে গাভি নিয়ে গেলো ডাকাতরা

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে দুলাল হোসেন (৫০) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে গরু লুটের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (১৪) ভোর রাতে উপজেলার সদর ইউনিয়নের বৃপাচান গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী কৃষক দুলাল হোসেন ওই গ্রামের মৃত ফরজ আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ ভোর রাতে দুলাল হোসেনের বাড়িতে একদল ডাকাত দল হানা দেয়। এ সময় তারা বাড়ির গেট খুলে গোয়ালে দুই লাখ টাকা মূল্যের একটি শাহিয়াল জাতের গাভি লুট করে। পরে কৃষক দুলাল হোসেন ডাকাত দলের আনাগোনা বুঝতে পেরে চিৎকার দেয়। এরপর ডাকাত দলের এক সদস্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মুখে আঘাত করে গরু লুট করে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর প্রতিবেশীরা এগিয়ে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় দুলাল হোসেনকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

ভোক্তভোগী কৃষক দুলাল হোসেনের ভাতিজা রিপন সেখ জানান, ডাকাত দল গরু লুটের সময় তার চাচার মুখে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করায় ৩৩টা সেলাই দেওয়া হয়েছে।

তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন ৷ তিনি জানান, বিষয়টি জানার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। ভুক্তভোগী ওই কৃষকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এম এ মালেক/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।