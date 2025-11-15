তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন, তার মতো যোগ্য লোক আর নেই: বাবর
সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর নেত্রকোণা-৪ (মদন, মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী) আসনে ধানের শীষ প্রতীকে মনোনীত হওয়ার পর তার নিজ উপজেলা মদনে প্রথম আগমন উপলক্ষে রাজনৈতিক ও স্থানীয় জনসাধারণ তাকে গণসংবর্ধনা দেয়।
শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলা পাবলিক হল মাঠে উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপির আয়োজনে এ গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় তিনি বলেন, যারা মনে করেন, আমি ১৭ বছর নির্যাতিত ছিলাম। তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, আওয়ামী সরকারের আমলে আমার চাইতে বেশি নির্যাতিত বেগম খালেদা জিয়া ও তার পরিবার। উনি উনার ছোট ছেলে আরাফাত রহমানকে হারিয়েছেন এবং বড় ছেলে তারেক রহমান মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে এসেছেন।
তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্য করে আরও বলেন, আমরা যদি তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই, আমাদের উন্নয়নের রাজনীতি করতে হবে এবং দলের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। শহীদ জিয়ার আদর্শকে নিজেদের ভেতরে লালন করে রাজনীতি করতে হবে। তবেই দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।
তিনি বলেন, তোমরা পড়াশোনা করে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলো। যারা চাকরি করতে চাও তারা কঠোর পরিশ্রম করে নিজেকে যোগ্য করে তোলো। রিটেন পাশ করো, ভাইভাতে ভালো করো। একটা পরিবারের একজন চাকরি পেলে পুরো পরিবার টেনে তুলতে পারবে। আর যারা ব্যবসা করবে তারাও নিজেকে ব্যবসার যোগ্য করে তোলো। দরকার হলে আমি সহযোগিতা করবো। আমার প্রধান চ্যালেঞ্জ, নির্বাচনি এলাকার বেকারত্ব দূর করা এবং এলাকার উন্নয়ন।
এ সময় তিনি বলেন, আপনারা আমার নেত্রীর জন্য দোয়া করবেন। উনার শরীরটা ভালো না! উনার ওপর অনেক নির্যাতন হয়েছে। উনার পরিবারের ওপর অনেক নির্যাতন হয়েছে। আপনারা চাইলে-আমার নেতা দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (তারেক রহমান) প্রধানমন্ত্রী হবেন। তার মতো যোগ্য লোক আর নেই।
মদন উপজেলা বিএনপির সভাপতি নূরুল আলম তালুকদারের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির নেতা আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ খান রণি, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মজিবুর রহমান খান, মদন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম আকন্দসহ যুবদল, ছাত্রদলসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এইচ এম কামাল/এমআরএম