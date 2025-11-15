মহাসড়কে পার্কিংয়ে থাকা বাসে আগুন

মহাসড়কে পার্কিংয়ে থাকা বাসে আগুন
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পার্কিং অবস্থায় থাকা একটি মিনিবাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) ভোর আনুমানিক ৬টায় মহাসড়কের শিমরাইল এলাকার সড়ক ও জনপদ (সওজ) অফিসের সামনে মিনিবাসটিতে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানা সূত্রে জানা যায়, মিনিবাসটি শুক্রবার রাত ১০টার দিকে চালক চিটাগাংরোড সওজ অফিসের সামনে পার্কিং করেন। শনিবার ভোরে স্থানীয়রা বাস থেকে ধোঁয়া ও আগুন বের হতে দেখে দ্রুত ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। অগ্নিকাণ্ডে বাসটির সিট, গ্লাসসহ ভেতরের অংশ পুড়ে যায়। তবে ঘটনার সময় বাসে কেউ না থাকায় কোনো প্রাণহানি বা আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি।
এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
