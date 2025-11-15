জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছুরিকাঘাতে ফুপু নিহত

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছুরিকাঘাতে ফুপু নিহত
পাবনার আটঘরিয়া পৌরসভার রামচন্দ্রপুর গ্রামে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে ভাতিজার ছুরিকাঘাতে এক বৃদ্ধা খুন হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মনোয়ারা খাতুন (৭০) ওই এলাকার মৃত আয়নদ্দীন প্রামাণিকের স্ত্রী। অভিযুক্ত আজিম উদ্দিন (২৭) আক্তার হোসেনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলছে, দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে নিহতের পরিবার ও তার ভাতিজাদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। সবশেষ শুক্রবার বিকেলে বিরোধপূর্ণ জমিতে ঘর নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মনোয়ারা খাতুনের ছেলে আব্দুল মমিন। এ ঘটনায় উত্তেজনা দেখা দেয় দুই পরিবারের মধ্যে। সন্ধ্যায় কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মনোয়ারার ভাই আক্তার হোসেনের ছেলে আজিম উদ্দিন (২৭)।
তিনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই মনোয়ারা খাতুনের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে আটঘরিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে আটঘরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুজ্জামান বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মামলা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
