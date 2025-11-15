আ’লীগের দুই নেতা গ্রেফতার, প্রিজন ভ্যান আটকে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান

আ’লীগের দুই নেতা গ্রেফতার, প্রিজন ভ্যান আটকে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে আওয়ামী লীগের দুই নেতাকে গ্রেফতারের পর থানার সামনে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। থানায় আনা হলে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা প্রিজন ভ্যান আটকে জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে করিমগঞ্জ বাজারের মোরগ মহাল এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ।
গ্রেফতার হওয়া দুইজন হলেন- করিমগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল আওয়াল ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম সিরাজী।
একই রাতে জেলা শহরের কালীবাড়ী চত্বর থেকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক বদরুল ইসলাম বিলাশকে গ্রেফতার করে সদর মডেল থানা পুলিশ। তার বাড়ি জেলা পাকুন্দিয়া চন্ডিপাশা গ্রামে।
পুলিশ জানায়, জুলাই আন্দোলনের সময় ছাত্র-জনতার ওপর হামলার মামলায় তাদের আটক করা হয়েছে।
করিমগঞ্জের দুই নেতাকে গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রলীগের বেশ কিছু নেতাকর্মী থানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। তারা থানা চত্বরে অবস্থান নিয়ে গ্রেফতার হওয়া নেতাদের মুক্তির দাবি জানায়। প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় তারা গাড়িতে হামলার চেষ্টা করে ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাতেই দুজনকে জেলহাজতে পাঠানো হয়।
করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ মাহবুব মোরশেদ ও কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
