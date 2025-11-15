  2. দেশজুড়ে

বান্দরবানে ঝরনায় গোসলে নেমে পর্যটক নিখোঁজ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বান্দরবান
প্রকাশিত: ১২:৫৬ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
বান্দরবানে ঝরনায় গোসলে নেমে পর্যটক নিখোঁজ

বান্দরবানের থানচি নাফাখুম ঝরনায় গোসলে নেমে মো. ইকবাল হোসেন (২৪) নামে এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন।

শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) দুপুরে থানচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির উদ্দিন মজুমদার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নিখোঁজ ইকবাল হোসেন ঢাকা ডেমরা থানার রসুলনগর গ্রামের মফিজুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার ১৭ জনের একটি পর্যটক দল আলীকদম হয়ে থানচিতে পৌঁছে কোনোপ্রকার গাইড ও রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই নাফাখুম ঝরনা এলাকায় ঘুরতে যান। সেখানে গোসল করতে নামেন সবাই। অন্যরা তীরে উঠে এলেও ইকবাল হোসেন হঠাৎ স্রোতে তলিয়ে যান। সঙ্গে থাকা অন্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে উদ্ধার করতে পারেননি। পরে থানচি থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। তবে দুর্গম এলাকা ও প্রবল পানির স্রোতের কারণে সর্বশেষ তথ্য পাওয়া পর্যন্ত নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া যায়নি।

থানচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির উদ্দিন মজুমদার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিখোঁজের খবর পাওয়ার পর থেকে উদ্ধার অভিযান চলছে। উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এ অভিযান চলবে বলে জানান তিনি।

নয়ন চক্রবর্তী/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।