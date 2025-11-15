মেহেরপুর-২ আসনে মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মহিলা দলের বিক্ষোভ

মেহেরপুর-২ আসনে মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মহিলা দলের বিক্ষোভ
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে গাংনী উপজেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দল।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গাংনী ফুটবল মাঠ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা বিএনপির অফিসে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
বিক্ষোভ মিছিলে গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ফরিদা পারভীন নেতৃত্ব দেন। এসময় মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমীন, ধানখোলা ইউনিয়ন মহিলা দলের সভানেত্রী শিল্পী খাতুন, বামন্দী ইউনিয়ন মহিলা দলের সভানেত্রী জেসমীন আক্তার এবং কাথুলী ইউনিয়ন মহিলা দলের সভানেত্রী হানুফা খাতুন বক্তব্য দেন।
বক্তারা বলেন, মেহেরপুর-২ আসনে যে পদ্ধতিতে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে তা দলীয় জনমত বিবেচনায় হয়নি ও তৃণমূল নেতাকর্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থি। তারা অবিলম্বে এই মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেন, দাবি পূরণ না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে গাংনীর বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
