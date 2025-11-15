নওগাঁয় বিএনপির সভাপতি বহিষ্কার

নওগাঁয় বিএনপির সভাপতি বহিষ্কার
নওগাঁয় পোরশা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোজাম্মেল শাহ চৌধুরীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। দলের শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা ও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে বহিষ্কার করা হয়।
শনিবার (১৫নভেম্বর) জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রহমান রিপন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বিষয়টি জানা যায়।
চিঠিতে বলা হয়, দলের শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা ও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে আপনার দলীয় পদবী স্থগিতসহ দল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হলো। অদ্য হতে আপনাকে দলীয় সকল কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার এবং সকল নেতাকর্মী, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের আপনার সঙ্গে দলীয় কোনো প্রকার যোগাযোগ না রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
এবিষয়ে মোজাম্মেল শাহ চৌধুরী বলেন, সিনিয়র কোনো নেতার বিরুদ্ধে কখনই মিথ্যা প্রচারণা করিনি। এছাড়া দলীয় শৃঙ্খলাও ভঙ্গ করিনি। আমাকে অন্তত এক ঘন্টার জন্য হলেও কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া উচিৎ ছিলো।জেলার নেতা হুট করে কিভাবে বহিষ্কার করলেন জানা নেই। এভাবে কাওকে বহিষ্কার করা হয়েছে কিনা সেটাও আমার জানা নেই।
আরমান হোসেন রুমন/এএইচ/এএসএম