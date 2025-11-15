  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাট কারাগারে ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৬:৩৯ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
বাগেরহাট কারাগারে বাবুল দাস (২৫) নামের ভারতীয় এক জেলের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (১৫নভেম্বর) দুপুরে মরদেহের ময়নাতদন্ত বাগেরহাট জেলা হাসপাতাল মর্গে সম্পন্ন হয়েছে।

নিহত বাবুল দাস ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা এলাকার নির্মল দাসের ছেলে।

বাগেরহাট কারাগারের সুপার মোস্তফা কামাল বলেন, শুক্রবার রাতে কারাগারে বাবুলের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্ত বাগেরহাট জেলা হাসপাতাল মর্গে সম্পন্ন হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

কারা সূত্র জানায়, গত ১৫ জুলাই বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশের দায়ে কোস্টগার্ড ৩৪ জেলেকে আটক করে মোংলা থানায় দেয়। পরে মামলা হলে আদালত আসামিদের কারাগারে পাঠায়।

