ঈশ্বরদী ইপিজেডে অক্সিজেন সংকটে ৩৫ নারী শ্রমিক অসুস্থ
পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডের হাইজিংটন চায়না চুল কোম্পানিতে অক্সিজেন সংকটে ৩৫ নারী শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কারখানার চতুর্থ তলায় দীর্ঘসময় এসি বন্ধ থাকায় অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে শ্রমিকরা শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন উপসর্গ অনুভব করেন।
অবস্থার অবনতি হলে ১৫ জনকে গুরুতর অবস্থায় বেপজা হাসপাতাল এবং আরও ২০ জনকে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিন রাশিদুজ্জামান বলেন, এসি বন্ধ থাকায় অক্সিজেন লেভেল কমে যায়। এসময় অন্যরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।
ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. ইব্রাহিম হোসেন জানান, শ্বাসকষ্ট নিয়ে বেশ কয়েকজন হাসপাতালে আসেন। তাদের সবাইকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ রোগীই সুস্থ রয়েছেন।
শেখ মহসীন/এএইচ/জেআইএম