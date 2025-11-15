আমীর খসরু
মেগা প্রজেক্ট থেকে সরে স্কিল ডেভেলপমেন্টে বিনিয়োগ বাড়াবে বিএনপি
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘আমরা কোনো মেগা প্রজেক্টের দিকে যাব না। তার চেয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্টের দিকে জোর দেবো। মেগা প্রজেক্ট থেকে সরে স্কিল ডেভেলপমেন্টে বিনিয়োগ বাড়াবে বিএনপি। আগামীর বাংলাদেশ গড়তে হলে যে মডেল ফলো করেছি এখান থেকে বেরিয়ে এসে এমন মডেলে যেতে হবে। যাতে এর সুফল প্রত্যেকটা নাগরিক পেতে পারে। কোনো গোষ্ঠী বিশেষের কাছে যাতে আমাদের অর্থনীতি জিম্মি না থাকে।’
শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে ফরিদপুর সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে ফরিদপুর বিভাগের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘বিনিয়োগ স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য করা হবে। শিক্ষায় ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। বিনামূল্যে জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। এজন্য আমাদের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। অনেক ইনস্টিটিউশন সৃষ্টি করতে হবে। এসব কিছুই আমাদের আবিষ্কার নয়, বিশ্বের অনেক দেশে এর মডেল চলছে। আমাদের শুধু সেসব দেশ থেকে কপি করে নিয়ে আসতে হবে।’
তিনি বলেন, ‘একটা রেস্টুরেন্ট করতে গেলে ১৯টা অনুমতি নিতে হয়। এ অনুমতি নিতে নিতে আর ব্যবসা করা হয়ে উঠে না। সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যে অনুমোদনের দরকার, সেটি ১৫ দিনের মধ্যে করার ব্যবস্থা করতে হবে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ঘুস-দুর্নীতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।’
বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘আমাদের ক্যাপিট্যাল মার্কেট শেয়ার বাজার নিয়ে গেছে। এ ক্যাপিটাল মার্কেটকে বড় করতে হবে। ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্টে আমাদের বিগ প্ল্যান রয়েছে। আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট ঠিক করতে হবে। অনেকে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন। কিন্তু তারা বলছে পরিবেশটা আগে ঠিক করে দেন।’
বিএনপির বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক রাশেদ আল মাহমুদ, বিএস জুটমিলের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক শাহজাদা মিয়া, বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি এসএম ফজলুল হক, করিম গ্রুপের পরিচালক জাহাঙ্গীর মিয়া, ফরিদপুর জুট ফাইবার্সের পরিচালক চৌধুরী ফারিয়ান ইউসুফ, চকবাজার বণিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি একে কিবরিয়া স্বপন, মামুন গ্রুপের শাহীন শাহাবুদ্দিন, শরিয়তপুরের আলাউদ্দিন আল আজাদ, মাদারীপুরের লোকমান হোসেন মোল্লা, রাজবাড়ীর ইমারুল করিম ও এফসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আওলাদ হোসেন বাবর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
এন কে বি নয়ন/আরএইচ/জেআইএম