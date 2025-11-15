  2. দেশজুড়ে

জয়নুল আবদিন ফারুক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৪১ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
জামায়াতের সঙ্গে ভোটের বিভাজন থাকলেও শত্রুতা নেই

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, ‘জামায়াত আমাদের পুরোনো বন্ধু। তাদের সঙ্গে ভোটের বিভাজন থাকলেও শত্রুতা নেই।’

শনিবার (১৫ নভেম্বর) দুপুরে নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়াটার কুলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, ‘জামায়াতের সঙ্গে এক কালের বন্ধু ছিলাম তো এখন একটু বিভাজন হয়ে গেছে। ভোটের লড়াই করি, যুদ্ধ করি ভোটে। এক বাড়িতে ২০ বার যাই কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে আন্তরিকতা যেন নষ্ট না হয়। কারণ কয়দিন পর আবার দেখা হবে সবার সঙ্গে।’

বিগত সরকারের আমলে সেনবাগ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনিয়ম দুর্নীতি প্রসঙ্গে জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, ‘১৬ বছর ক্ষমতা আঁকড়ে ছিলেন। এ হাসপাতালটার এ অবস্থা কেন? আজকে কেন শুনতে হলো হাসপাতাল ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ, কি করেছেন আপনারা?’

তিনি বলেন, ‘আল্লাহপাকের কাছে সবাই দোয়া করি বাংলাদেশে যেন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয়। সুষ্ঠু নির্বাচনে যেই ক্ষমতায় আসুন। যদি আমি আর যেই ভাই হোক না কেন এ হাসপাতালের দিকে প্রথম নজর দিয়ে যেন হাসপাতালের রোগীরা অর্ধেক সুস্থ হয়ে যায়। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকদের আবাসন সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হবে।’

প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়াটার কুলার উদ্বোধন ছাড়াও হুইল চেয়ার ও প্রবাস ফেরত অসহায়দের মাঝে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়।

সেনবাগ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের আহ্বায়ক এম এ আজিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সেনবাগ প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার পরিচালক নূর হোসাইন সুমনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রাদিয়া আফরোজ, সেনবাগ উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা আবদুল মালেক, নোয়াখালী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আবদুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মুক্তার হোসেন পাটোয়ারী, সেনবাগ হাসপাতালের আরএমও ডা. কামাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

