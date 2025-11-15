যশোর
পার্কে একসঙ্গে বিষপানে প্রেমিকের মৃত্যু, প্রেমিকা হাসপাতালে
যশোরের বিনোদিয়া পার্কে একসঙ্গে কীটনাশক পানের ঘটনায় সাদিকুর রহমান (২৩) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) দুপুরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
সাদিকুর ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার সুন্দরপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে। বৃহস্পতিবার সাদিকুর রহমান ও এক তরুণী পার্কে একসঙ্গে বিষপান করেন। তবে ওই তরুণীর সর্বশেষ অবস্থা জানা যায়নি।
যশোর জেনারেল হাসপাতাল সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সকালে সাদিকুর ও এক তরুণী যশোরের বিনোদিয়া পার্কে একসঙ্গে বিষপান করেন। স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। সাদিকুরের অবস্থার অবনতি হওয়ায় শুক্রবার তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। সেখানে শনিবার দুপুরে তার মৃত্যু হয়। আর মেয়েটিকে হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে চলে গেছে।
হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. হুসাইন শাফায়াত বলেন, ‘বিষপান করে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। ছেলেটিকে রেফার্ড করা হলেও মেয়েটির আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। ওয়ার্ডে কোনো তথ্য না দিয়ে তিনি চলে গেছেন।’
স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, সাদিকুর রহমান বিবাহিত। সাংসারিক জীবনে তার স্ত্রী ও ছয়মাসের মেয়ে রয়েছে। তারপরও পাশের উপজেলার এক তরুণীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বৃহস্পতিবার ওই তরুণীর সঙ্গে দেখা করতে যশোরের বিনোদিয়া ফ্যামিলি পার্কে যান তিনি। সেখানে তারা একসঙ্গে কীটনাশক পান করেন।
এদিকে মৃত সাদিকুরের বাবা মনিরুল ইসলাম জানান, শুনেছি তারা পার্কে একসঙ্গে কীটনাশক পান করে। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তাদের অবস্থার অবনতি হলে শুক্রবার রাতে খুলনায় রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে তার ছেলে সাদিকুরের মৃত্যু হয়। তবে মেয়েটি এখনো খুলনা হাসপাতালে ভর্তি আছে বলে জানিয়েছেন মনিরুল ইসলাম।
তিনি আরও জানান, ময়নাতদন্ত শেষে শনিবার সাদিকুরের মৃতদেহ বুঝিয়ে দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ইসা বাদ তার ছেলেকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।
