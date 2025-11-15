  2. দেশজুড়ে

বরিশালে বাসভাড়া নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরিশাল
প্রকাশিত: ১১:১৭ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
বরিশালে বাসভাড়া নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

বরিশালে ভাড়া নিয়ে বিরোধের জের ধরে বাস শ্রমিকদের সঙ্গে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ (বিএম) শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় শিক্ষার্থীরা অন্তত ১০টি বাস ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে নগরীর নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা জানান, মুলাদী থেকে বরিশালে আসার পথে বিএম কলেজের দুই শিক্ষার্থী পরিচয় দিয়ে অর্ধেক ভাড়া দিতে চাইলে বাস শ্রমিকরা তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি ও ধাক্কাধাক্কির একপর্যায়ে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপরই শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে এ সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

বরিশাল বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুনূল ইসলাম বলেন, সংঘর্ষের সময় উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা টার্মিনালের অন্তত ১০টি বাসে ভাঙচুর চালায় বলে জানা গেছে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে।


শাওন খান/কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।