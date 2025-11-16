ট্রাকচাপায় পথচারীর মৃত্যু
গাজীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ
গাজীপুরে ট্রাকচাপায় অজ্ঞাত পরিচয়ের এক যুবক নিহতের জেরে উত্তেজিত জনতা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাত আটটার দিকে মহানগরীর বোর্ডবাজারের বড়বাড়ি এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত ৮টার দিকে অজ্ঞাত পরিচয়ের (৩৫) এক যুবক রাস্তা পারাপারের সময় বালুবাহী একটি ট্রাক তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার জেরে স্থানীয় লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে মহাসড়ক অবরোধ করে।
গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম জানান, পথচারী নিহত হওয়ার জেরে বিক্ষুব্ধ জনতা রাত ৮টার দিকে মহাসড়ক অবরোধ করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আলোচনা করে বিক্ষুব্ধদের সরিয়ে দিলে রাত ৯টার দিকে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। চালকসহ ট্রাকটি আটকের চেষ্টা চলছে।
