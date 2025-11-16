গাজীপুরে চলন্ত বাসে হঠাৎ আগুন
গাজীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ঢাকাগামী আজমিরী গ্লোরী পরিবহনের একটি চলন্ত বাসে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আগুনে মুহূর্তের মধ্যেই বাসটি পুড়ে যায়।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাত পৌনে আটটার দিকে মহানগরীর হারিকেন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বাসটিতে তখন প্রায় ১০-১২ জন যাত্রী ছিলেন। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা দ্রুত নেমে নিরাপদ স্থানে চলে যান। এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। আগুনে বাসের প্রায় ৮০ শতাংশ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মো. মামুন জানান, খবর পেয়ে দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ২০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল হামিদ বলেন, আমরা বাসের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম ইঞ্জিন থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বের হচ্ছে। যাত্রীরা সবাই দ্রুত বাস থেকে নামতে পেরেছেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ড্রাইভার ও হেলপারকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলটি যানবাহন চলাচলের জন্য ব্যস্ত একটি এলাকা। বাসে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডে আশপাশের পরিবহন ও যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ (দক্ষিণ) বিভাগের ডিসি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আগুন লেগেছে। বাসটি গাজীপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাচ্ছিল। হারিকেন এলাকায় পৌঁছানোর পর হঠাৎ আগুন ধরে যায়। আমরা এক প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য নিয়েছি এবং অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ খুঁজতে তদন্ত চলছে।
আমিনুল ইসলাম/এফএ/জেআইএম