কুমিল্লায় ডা. তাহের
সংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করা মানে ১৫ বছরের অন্ধকারে ফিরে যাওয়া
জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, সংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করা মানে আবারো ১৫ বছরের অন্ধকারে ফিরে যাওয়া। ভোট ডাকাতি করে, ভোটবিহীন নির্বাচন করে আবার ফ্যাসিবাদের জন্য দরজা জানালা খোলা রাখা। এটি শহীদদের সঙ্গে বেঈমানি ও রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের গুনবতী ইউনিয়ন জামায়াত আয়োজিত এক নির্বাচনি জনসভায় গুনবতী হাই স্কুল মাঠে প্রাধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, বাংলাদেশকে আর পেছনে নেওয়া যাবে না। প্রয়োজন হলে আবারো বিপ্লবের ডাক দেওয়া হবে। আবার ৫ আগস্টের আবির্ভাব হবে। বাংলার মানুষ আর স্বৈরাচার ফ্যাসিবাদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিবে না। এদেশের ৪ কোটি যুবক নতুন ভোটার রয়েছে। যতই ষড়যন্ত্র হোক, বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে চেতনা রয়েছে, পরিবর্তনের যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, ভালোকে গ্রহণ করার যে মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে- কোনো ষড়যন্ত্রই এই শুভবুদ্ধির উদয়কে দমিয়ে দিতে পারবে না।
তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান যখন ছিলেন তখন বিএনপি ছিল বড় দল, জনপ্রিয় দল। বেগম খালেদা জিয়া যখন দায়িত্বে ছিলেন তখনও বিএনপি জনপ্রিয় দল। তবে এখন বড় দল, কিন্তু জনপ্রিয় নয়। এখন বাংলাদেশ সবচেয়ে জনপ্রিয় দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
জামায়াতের এই নেতা বলেন, আমরা ক্ষমতায় এলে হত্যা বা লুটপাটের রাজনীতি আর হবে না। সব দলেরই স্বাধীনভাবে রাজনীতি করার অধিকার নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ সব ধর্মের মানুষের নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করার প্রতিশ্রুতি দেন।
এসময় জামায়াতের চৌদ্দগ্রাম উপজেলা জামায়াতের সভাপতি মাহফুজুর রহমান, সেক্রেটারি মু. বেলাল হোসাইন, উপজেলার সাবেক আমির সাহাব উদ্দন, চৌদ্দগ্রাম পৌরসভা আমির মাওলানা ইব্রাহীম, গুনবতী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ইউসুফ মেম্বার, স্থানীয় জামায়াত নেতা মেশকাত উদ্দিন সেলিম, আইয়ুব আলী ফরায়েজীসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ/জেআইএম