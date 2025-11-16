  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলের প্রস্তুতি: আটক ৪৪

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ১২:১৭ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
কুমিল্লায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলের প্রস্তুতি: আটক ৪৪

কুমিল্লায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ৪৪ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। রোববার (১৬ নভেম্বর) ভোরে মিছিলের প্রস্তুতিকালে কুমিল্লা নগরীর টমছম ব্রিজ, ঝাউতলা ও বাদুরতলা এলাকা থেকে ২৯ জনকে আটক করা হয়। এছাড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় অভিযান চালিয়ে আরও ১৫ জনকে আটক করা হয়।

কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রাশেদুল হক চৌধুরী জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

comilla

কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম বলেন, ভোর ৬টার দিকে কুমিল্লা মহানগরীর টমছম ব্রিজ এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা একটি মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ উপস্থিত হলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় পুলিশ ও জনতা ধাওয়া করে টমছম ব্রিজ, ঝাউতলা ও বাদুরতলা এলাকা থেকে ২৯ জনকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ব্যানার, লাঠি ও লাইটার জব্দ করা হয়।

কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাশেদুল হক চৌধুরী বলেন, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, দাউদকান্দি, মুরাদনগর, ভাঙ্গুরা, দেবিদ্বার ও চান্দিনা থেকে একজন করে, নাঙ্গলকোটে দুইজন, কুমিল্লা নগরীতে ২৯ এবং জেলা গোয়েন্দা পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আরও ৭ জনসহ মোট ৪৪ জনকে আটক করেছে। এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা শেষে দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কুমিল্লা কারাগারে পাঠানো হবে।

জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।