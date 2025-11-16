  2. দেশজুড়ে

বহিষ্কৃত যুবদল নেতাকে দলে ফেরাতে রিজভীর সামনে কাফন পরে কর্মীরা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:৫৩ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
পটুয়াখালীতে জেলা যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক মো. রিমানুল ইসলাম রিমুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সামনে কাফনের কাপড় পরে রাস্তায় অবস্থান নেন নেতাকর্মীরা।

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আন্দোলনের পর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রিমুকে জেলা যুবদল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রোববার (১৬ নভেম্বর) কাজিরহাট ব্রিজের ওপর নেতাকর্মীরা আন্দোলন করেন।

রোববার হতদরিদ্র একটি অসহায় পরিবারকে তারেক রহমানের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করতে পটুয়াখালী আসেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, তার আগমনের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতা-কর্মীরা কাফনের কাপড় পরে রাস্তায় শুয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে রুহুল কবির রিজভী নেতাদের সঙ্গে কথা বলার পর তারা রাস্তা থেকে সরে যান।

পটুয়াখালী সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক তৌহিদ বলেন, রিমু ভাই দীর্ঘ ১৭ বছর আমাদের পাশে ছিলেন। তার নেতৃত্বে আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করতে হবে। তার মতো ত্যাগী নেতাকে সামনের নির্বাচনে খুব দরকার। আমরা তাকে যুবদলে ফিরে পেতে চাই।

এসময় রুহুল কবির রিজভী বলেন, আমি এখানে একটি মানবিক কাজে এসেছি, দলের কোনো কাজে নয়। বিষয়টি পরবর্তী সময়ে বিবেচনা করে দেখা হবে।

