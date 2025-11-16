  2. দেশজুড়ে

‘আমাকে খুঁইজেন না, আমি বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আছি এবং ভালোই আছি’

প্রকাশিত: ০১:০২ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
বাড়ি থেকে কলেজের উদ্দেশে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেননি বরিশালের এক তরুণী (২১)। পরিবার তার নিখোঁজের ঘটনাটিকে রহস্যজনক দাবি করে থানায় সাধারণ ডায়েরিও করেছে।

এদিকে নিখোঁজের ৬ দিন পেরিয়ে গেলেও তরুণীকে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। তবে পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে একটি ক্ষুদেবার্তা এসেছে। যেখানে লেখা হয়েছে, ‘আমাকে খুঁইজেন না। আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আছি এবং ভালোই আছি।’

নিখোঁজ তরুণী আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের বাসিন্দা ও বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী।

সাধারণ ডায়েরিতে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ৯ নভেম্বর সকাল ৭টা ১০ মিনিটে বরিশাল নগরীতে কলেজে যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হন ওই তরুণী। এরপর থেকে নিখোঁজ রয়েছেন তিনি। সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে খোঁজ নিয়েও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে নিখোঁজ পূজা দাসের ভাইযের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, জিডি করেছি। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আগৈলঝাড়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মনিরুল ইসলাম বলেন, তরুণী প্রাপ্তবয়স্ক। এ কারণে বিষয়টি নিয়ে একটু সন্দেহ হচ্ছে। তাছাড়া ওই তরুণীকে উদ্ধারে পুলিশের তৎপরতা শুরুর পরপরই আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে একটি ক্ষুদেবার্তা আসে। যেখানে লেখা হয়েছে, ‘আমাকে খুঁইজেন না। আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আছি এবং ভালোই আছি।’ তবে এরপর থেকেই সেই নম্বরটি বন্ধ রয়েছে। যে কারণে মেসেজটি আদৌ সেই তরুণী পাঠিয়েছে নাকি অন্য কেউ, নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তবে আমাদের চেষ্টা চলছে।

