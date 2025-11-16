ফরিদপুরে সাউন্ডবক্স বাজানো নিয়ে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ২৫

ফরিদপুরে সাউন্ডবক্স বাজানো নিয়ে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ২৫
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় সাউন্ডবক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষে অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার হামেরদী ইউনিয়নের সিঙ্গারিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, উপজেলার সিঙ্গারিয়া গ্রামের মনি মোল্লার দলের সঙ্গে একই গ্রামের আসাদ মেম্বারের দলের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। বৃহস্পতিবার মনি মোল্লার দলের বাবুল মোল্লার ছেলের সুন্নতে খতনা অনুষ্ঠানে জোরে সাউন্ডবক্স বাজাতে ছিল। তখন আসাদ মেম্বারের দলের লোকজন সাউন্ডবক্স আস্তে আস্তে বাজাতে বলে। এ নিয়ে দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। পরে সাউন্ডবক্স বন্ধ করতে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
এর জের ধরে রোববার সকালে আসাদ মাতুব্বরের দলের জাফর মাতুব্বরকে মারধর করে তিনটি দাঁত ভেঙে দেয় মনিমোল্লার লোকজন। এ সংবাদ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে মনি মোল্লার দলের লোকজন ও আসাদ মাতুব্বরের দলের লোকজন বেশি অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু করলে এলাকায় রণক্ষেত্র পরিণত হয়। ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৫ জন গ্রামবাসী আহত হন।
ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশরাফ হোসেন বলেন, সিংগারিয়া গ্রামে সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। এ ঘটনায় কোনো পক্ষ অভিযোগ দেননি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
