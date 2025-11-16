  2. দেশজুড়ে

ফেনীতে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফেনী
প্রকাশিত: ০৯:২৩ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
ফেনীতে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ফেনীর জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন লাগানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন লাগানোর প্রতিবাদে ও শেখ হাসিনা দোসরদের বিচারের দাবিতে ছাত্র-জনতার এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে সাবেক ছাত্র সমন্বয়ক ওমর ফারুক শুভ ও ফেনী জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবু হানিফ হেলালের নেতৃত্বে এ সময় ছাত্র-জনতা মিছিলে অংশ নেয়।

জুলাই ঐক্য ফেনী জেলার আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে ট্রাংঙ্ক রোড প্রদক্ষিণ করে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

