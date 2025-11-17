  2. দেশজুড়ে

শেখ হাসিনার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে নাশকতার চেষ্টাকালে গ্রেফতার ৯

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফেনী
প্রকাশিত: ০৭:১৭ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
শেখ হাসিনার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে নাশকতার চেষ্টাকালে গ্রেফতার ৯

জুলাই-আগস্ট গণহত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার মামলার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে নাশকতার চেষ্টাকালে ফেনীতে ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ফেনী মডেল থানার কনফারেন্স রুমে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) সাইফুল ইসলাম।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) নিশাত তাবাসসুম, ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সামসুজ্জামানসহ পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাইফুল ইসলাম জানান, ফেনী-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলাউদ্দিন আহমেদ নাসিমের পক্ষে সোনাগাজী উপজেলার দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী রাজুর অর্থায়নে কয়েকজন লালপোল এলাকায় যানবাহনে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে। এসময় আবদুল্লাহ আল মাসুম ও রাজু নামে দুজনকে আটক করা হয়। এসময় তাদের থেকে কেরোসিন, পেট্রোল, গ্যাসলাইটার জব্দ করা হয়।

অন্যদিকে বিভিন্ন স্থানে নাশকতার চেষ্টাকালে রফিকুল ইসলাম (২১), মোহাম্মদ নাহিদ (২২), মোহাম্মদ আশরাফুল হক (২১), ফারদিন ইসলাম (১৮), মোহাম্মদ জিসান (১৯), মো. সোহেল (১৮), সিয়াম (১৮) সহ নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ৭ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারদের বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা ও বিভিন্ন মামলায় জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।