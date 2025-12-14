রুমিন ফারহানা
সরকার চাইলে খুনি-মাস্তানদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ধরতে পারে
বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, ইতোমধ্যে আমরা দেখেছে যে ছেলেটি গুলি করেছে তার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি- সরকার যদি চায়, এই ধরনের খুনি, মাস্তান, দুর্বৃত্তদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ধরতে পারে।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের শরীফপুর আইডিয়াল হাই স্কুল মাঠে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল ও শরীফপুর আইডিয়াল হাই স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
রুমিন ফারহানা বলেন, আপনারা জানেন, এক মাস আগে চট্টগ্রামে বিএনপির মনোনীত এমপি প্রার্থীকে গুলি করা হয়েছিল। গতকাল আবার ঢাকা-৮ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দেওয়া ইনকিলাব গণতন্ত্র মঞ্চের তরুণ নেতা ওসমান হাদিকে মাথায় গুলি করা হয়েছে। তিনি বর্তমানে আইসিইউতে আছেন। আমরা তার দ্রুত সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি। এসব গুলির ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সরকারকেই করতে হবে।
তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আমরা দেখেছে যে ছেলেটি গুলি করেছে তার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি সরকার যদি চায়, এই ধরনের নৃশংস খুনি মাস্তান দুর্বৃত্তকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ধরতে পারে। সুতরাং নির্বাচনকে সামনে রেখে যারা ঘোলাপানিতে মাছ শিকার করতে চায়, যারা বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথ থেকে সরাতে চায়, যারা বাংলাদেশে রাজনৈতিক সরকার আসার পথে বাধা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের বাংলাদেশের মানুষ একত্রিতভাবে দাঁতভাঙা জবাব দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।
অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ও আশুগঞ্জ উপজেলা বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতাদের উপস্থিত ছিলেন।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এনএইচআর