ময়মনসিংহে হেলে পড়েছে ৫ তলা ভবন, আতঙ্কে বাসিন্দারা

ময়মনসিংহে হেলে পড়েছে ৫ তলা ভবন, আতঙ্কে বাসিন্দারা
ময়মনসিংহে একটি পাঁচতলা আবাসিক ভবন হেলে পড়েছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ এসে ভবনের বাসিন্দাদের নিরাপদে নামিয়ে দিয়েছে। বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ভবনের বৈদ্যুতিক সংযোগ।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাতটার দিকে নগরীর গোলকিবাড়ি বাইলেন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ফায়ারসার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইংল্যান্ড প্রবাসী এস.এম রিয়াজুল আমিনের মালিকানাধীন পাঁচতলা এই ভবনের পাশে ডেভেলপ কোম্পানি ১৫তলা ভবনের বেজমেন্টে কাজ চলছিলো। সন্ধ্যা সাতটার দিকে ভবনটির নিচ তলায় ফাটল দেখা দেয়। ফাটল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবনটি হেলতে শুরু করলে বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন এসে ভবনের সামনে ভিড় জমান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আবাসিক ভবনের সব বাসিন্দাদের সরিয়ে দেয়।
ফায়ার সার্ভিস ময়মনসিংহ সদর স্টেশন অফিসার মো. জুলহাস উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, পাঁচতলা ভবনটি দেখে নতুন মনে হয়েছে। ভবনের পশ্চিম পাশে আনুমানিক ১২ ফুট মাটি খুঁড়ে ডেভলপ কোম্পানি ১৫তলা ভবনের বেজমেন্টে কাজ চলছিল। সন্ধ্যায় পাঁচতলা ভবনটি হেলে পড়ে বিভিন্ন অংশে ফাঁটল দেখে দেয়। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় আবাসিক ভবনের সব বাসিন্দাদের সরে যেতে বলেছি। সবাই সরে গেছে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এনএইচআর