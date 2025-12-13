রূপগঞ্জে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৫

রূপগঞ্জে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৫
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার রূপসী নিউ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে আরাফাত রহমান কোকোর নামে একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা চলছিল। খেলায় রূপসী স্পোটিং ক্লাব ও রূপসী জুনিয়র স্পোটিং ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। খেলা চলাকালীন সময় একটি গোল নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এর জের ধরে দুপক্ষের মধ্যে প্রথমে বাগবিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে দুই দলের খেলোয়াড় ও সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে করে উভয় পক্ষের অন্তত পাঁচজন আহত হন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাবজেল হোসেন বলেন, খেলা নিয়ে দুই দলের খেলোয়াড় ও সমর্থকদের মাঝে হাতাহাতি থেকে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
নাজমুল হুদা/আরএইচ/জেআইএম