শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণায় জামায়াতের শোকরানা নামাজ

শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণায় জামায়াতের শোকরানা নামাজ
মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে শোকরানা নামাজ আদায় ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) রায় ঘোষণার পরপরই পলাশবাড়ী পৌর শহরের চৌমাথা মোড়ে দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করেন জামায়াতের নেতাকর্মীরা।
নামাজে ইমামতি করেন পলাশবাড়ী উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মো. খায়রুল ইসলাম চান।
নামাজ শেষে নেতাকর্মীরা পরস্পরকে মিষ্টিমুখ করান এবং সাধারণ মানুষের মুখেও মিষ্টি তুলে দেন।
রায়ের প্রতিক্রিয়ায় জামায়াত নেতাকর্মীরা বলেন, শেখ হাসিনার নির্দেশে সারাদেশে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। তার সর্বোচ্চ সাজার রায়ের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসময় দ্রুত এ রায় কার্যকর করতে পালিয়ে থাকা শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনারও দাবি জানান তারা।
পলাশবাড়ী পৌরসভা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি তাজুল ইসলাম মিলন বলেন, ‘গণহত্যাকারী হাসিনা ভারতে পালিয়ে থেকে দেশ নিয়ে যড়ষন্ত্র করছেন। তিনি বিদেশে থেকে পলাতক নেতাকর্মীদের দেশে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করার নির্দেশ দিচ্ছেন। দ্রুততম সময়ের মধ্যে হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাকেসহ তার দোসরদের ফাঁসির রায় কার্যকরের দাবি জানাই।’
