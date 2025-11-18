মাদারীপুরে মধ্যরাতে হেলমেট-মাস্ক পরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল
মাদারীপুরে হেলমেট ও মুখে মাস্ক পরে একাধিক স্থানে মশাল মিছিল করেছে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। শেখ হাসিনাকে ফাঁসির রায় দেওয়ার প্রতিবাদে এ মিছিল করে তারা।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) গভীর রাতে মাদারীপুর সদর উপজেলার ছিলারচর, ধুরাইল, মস্তফাপুর, খাগদী, কালিকাপুর, পেয়ারপুরসহ একাধিক স্থানে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
একাধিক সূত্রে জানা যায়, এরই মধ্যে ২ মিনিট ১২ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যায় মাদারীপুর সদর উপজেলার ছিলারচর ইউনিয়নের ছিলারচর এলাকার একটি সেতুর ওপর বেশ কয়েকজন মশাল হাতে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এসময় তাদের হাতে ব্যানার দেখা যায়।
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ঘটনাটির কথা আমরা জেনেছি। এ ব্যাপারটি নিয়ে যাচাইবাছাই শুরু করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এমএন/জেআইএম