  2. দেশজুড়ে

উখিয়ায় ধানক্ষেতে বন্যহাতির মরদেহ, উৎসুক মানুষের ভিড়

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০২:৫৩ পিএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
উখিয়ায় ধানক্ষেতে বন্যহাতির মরদেহ, উৎসুক মানুষের ভিড়

কক্সবাজারের উখিয়ায় ধানের জমিতে এক বন্যহাতির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে উখিয়া রেঞ্জের দুছড়ি বিটের আওতাধীন খয়রাতি রহমানিয়া পাড়া বিলের ধানক্ষেতের বিলে হাতিটির মরদেহ দেখা যায়। এ তথ্য ছড়িয়ে পড়তেই হাতি দেখতে ভিড় করেন উৎসুক মানুষ।

স্থানীয় কৃষক আকতার হোসেন জানান, মঙ্গলবার সকালে খয়রাতি রহমানিয়া পাড়া বিলের ধানের জমিতে একটি বয়সি বন্যহাতির মরদেহের দেখা মেরে। মৃত হাতিটি দেখতে লোকজন সেখানে ভিড় করেন। ঘটনাস্থলে বনবিভাগের লোকজন উপস্থিত রয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা সৈয়দ আলম জানান, সোমবার রাতে বন্য এই হাতিটি মারা গেছে। বনবিভাগের লোকজন সকালে গেছেন। এখানে ফসল রক্ষার উদ্দেশে কেউ বৈদ্যুতিক জাল বা অবৈধ বৈদ্যুতিক ফাঁদ পেতে রেখেছিল, সেটিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতিটি মারা যেতে পারে।

উখিয়া বনবিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান জানান, দুছড়ি বিটের খয়রাতি রহমানিয়া পাড়া বিলে একটি বয়সি বন্যহাতির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা বনবিভাগকে খবর দেয়। খবর পেয়ে তিনি সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত করেন।

তিনি আরও জানান, হাতির শরীরে আঘাত বা ক্ষতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি, তাই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়ার জন্য ভেটেরিনারি ডাক্তার এনে ময়নাতদন্ত করা হবে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে হাতির মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

জাহাঙ্গীর আলম/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।