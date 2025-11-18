ছাত্ররাজনীতিকে কলুষিত করেছে ছাত্রলীগ: শিবির সভাপতি
ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, ছাত্রলীগ গণহত্যাকারী। বিগত দিনে ক্যাম্পাসে তারা ফ্যাসিবাদী রাজনীতি করেছে। ছাত্ররাজনীতিকে কলুষিত করেছে ছাত্রলীগ।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরের ভোলা জেলা পরিষদ হলরুমে ভোলা সরকারি কলেজ ছাত্রশিবিরের আয়োজনে নবীন বরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানে শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, র্দীঘদিন ধরে সবার একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল গণহত্যার রায়ের বিষয়ে। আমরা দ্রুত রায় দেওয়ার প্রদানের বিষয়ে গণমিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছি। ধীরগতি হলেও অবশেষে গণহত্যার রায় হয়েছে। কিন্তু এই রায় যথেষ্ট না। দ্রুত সময়ের মধ্যে রায় কার্যকর করা জরুরি। শেখ হাসিনা যেহেতু ভারতে পালিয়ে আছেন। তাকে সরকার ইন্টারপোলের মাধমে দ্রুত দেশে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করবেন বলে আশা করছি।
জাহিদুল ইসলাম আরও বলেন, পুলিশ প্রধান মামুনের যে সাজা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছি আমরা। কারণ সে যে অপরাধ করেছেন তা ন্যায়বিচার হয়নি। তারও আমরা সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করছি। এছাড়াও আমরা মনে করছি, তার বিষয়ে আপিল ও রিভিউ হবে এবং তারও সর্বোচ্চ শাস্তি হবে।
ভোলা সরকারি কলেজের ছাত্রশিবিরের সভাপতি ইমরান হোসাইনের সভাপতিত্বে এসময় ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির স্পোর্টস সম্পাদক হারুন অর রশিদ রাফি , পাঠাগার সম্পাদক সোহেল রানা, সুপ্রিম কোর্টের আপিল ডিভিশনের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. পারভেজ হেসোইন, ভোলা শহর শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিন, সেক্রেটারি মো. হাসনাইন আহমেদসহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এমএন