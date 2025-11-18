ঝিনাইদহে অধ্যক্ষের অপসারণ দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর সরকারি খন্দকার মোশারফ হোসেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. শেখ মো. আমানুল্যাহর অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। ধর্ম নিয়ে কটূক্তি ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যসহ নানা অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শিক্ষার্থীরা এ বিক্ষোভ করেন।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকাল থেকে ক্লাস বর্জন করে তারা কলেজ ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। এ সময় তারা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দিতে থাকে। বিক্ষোভের একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা কলেজের প্রধান ফটকের সামনে অধ্যক্ষ আমানুল্যাহর একটি ছবি ঝুলিয়ে জুতা নিক্ষেপ করেন।
এসময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আলী হাসান, সাইফুল ইসলাম শিলু, আসিফ আমিন ইমন, হাবিবুর রহমান আশিক, কাজি জুবায়ের আহমেদ, ফয়েজ আহমেদ, দেলোয়ার হোসেন দিলু প্রমুখ।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, অধ্যক্ষ আমানুল্যাহ তার লেখা ‘দ্রোহবিলাসী পাখির গান’ নামের বইয়ে হিজাব, ইসলাম ধর্ম ও রাজনৈতিক দল বিএনপি ও জামায়াত ইসলামী নিয়ে ‘কুরুচিপূর্ণ ও অবমাননাকর’ মন্তব্য করেছেন। এছাড়াও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অনিয়ম, শিষ্টাচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড, সমকামীতাসহ শিক্ষার্থী এবং নারী শিক্ষকদের যৌন হেনস্তার অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। এসব অভিযোগে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে অধ্যক্ষের অপসারণের দাবি তোলেন।
কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতব্বর বলেন, শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করলে অধ্যক্ষ কলেজ ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। পরে শিক্ষক পরিষদ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে তারা কর্মসূচি স্থগিত করে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
এম শাহজাহান/এনএইচআর/এএসএম