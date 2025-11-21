  2. দেশজুড়ে

বিএনপি মানুষের হৃদয়ের দল: হাজী ইয়াছিন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৯:২৪ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি মানুষের হৃদয়ের দল: হাজী ইয়াছিন

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিন বলেছেন, জাতীয়তাবাদী দলকে ধ্বংস করার জন্য অতীতে বারবার ষড়যন্ত্র হয়েছে। অন্যায়ভাবে খালেদা জিয়াকে কারাবন্দি করা হয়েছিল। বিএনপিকে নেতৃত্বশূন্য করতে তারেক রহমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। কিন্তু বিএনপি মানুষের হৃদয়ের দল, এই দলকে ধ্বংস করার ক্ষমতা কোনো ষড়যন্ত্রকারীর নেই।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকালে কুমিল্লা নগরীর কান্দিরপাড়ে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্থতা কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপি মানুষের হৃদয়ের দল: হাজী ইয়াছিন

হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিন বলেন, খালেদা জিয়াকে কারাবন্দি করা ও তারেক রহমানকে দেশের বাইরে ঠেলে দেওয়ার মধ্যদিয়ে দলকে দুর্বল করার অপচেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দেশের কোটি মানুষের ভালোবাসা ও নেতাদের সাংগঠনিক দক্ষতায় বিএনপি আরও শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও তারেক রহমান কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। তার নেতৃত্বেই বিএনপি আজ দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

এসময় কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা টিপু, আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল কাইয়ূম, মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক আতাউর রহমান ছুটি, সদর দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এস এ বারী সেলিম, আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সফিউল আলম রায়হান, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. আনোয়ার হোসেন ও সদস্যসচিব ফরিদ উদ্দিন শিবলু, মহানগর যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মজিবুর রহমান কামালসহ স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।